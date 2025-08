Beppe Bergomi parla alla Gazzetta dello Sport del possibile arrivo di Ademola Lookman all'Inter, ma non solo. "Thuram a destra, Lautaro davanti e Lookman a sinistra: andrebbe trovata una quadra. Non discuto il suo valore, ovviamente: ha segnato più di 50 gol in tre anni ed è uno dei migliori attaccanti della Serie A. Ma trovare l'equilibrio è fondamentale. Per far giocare quei tre bisognerebbe cambiare assetto a centrocampo. Con Gasperini, Lookman rientrava pochissimo in difesa. Con Chivu non bisogna immaginarlo a tutta fascia, è uno da spazi stretti e da conclusione in porta. In mezzo, invece, l'Inter ha numeri dieci... adattati. Soprattutto Calhanoglu e Mkhitaryan".

Per questo motivo, "Frendrup sarebbe perfetto. Corre, recupera, tampona. Ecco, servirebbe un giocatore di questo tipo. A Genova, in un centrocampo a due, ha coperto tutto il campo per due stagioni di fila. Questo profilo qui sarebbe ottimo. A livello tattico è un ragionamento da fare. Inoltre, quando tu prendi uno come lui, campione d'Europa League e con tre stagioni da doppia cifra in Serie A, di certo non sta fuori. E neanche Thuram e Lautaro. Mi chiedo: si può lasciare in panchina uno come Lookman due o tre partite? Per me è difficile".

Proprio a centrocampo è arrivato Sucic. "Mi sembra un ottimo innesto. E poi si, in America ha fatto vedere ottime cose. Spero possa farlo anche in campionato. Come dico sempre: i giocatori vanno visti giocare a San Siro. Pio Esposito? L'Inter aveva bisogno di una punta così fisica, in grado di incassare colpi e tenere il pallone. Tenerlo in rosa è un valore". Sembra invece possa uscire Bisseck. "Mi piace molto, è anche migliorato tanto nell'ultima stagione, ma per quelle cifre si vende. Impossibile dire di no. De Winter al suo posto? Sarebbe perfetto. È fisico, bravo di testa e soprattutto veloce. All'Inter serve un centrale di questo tipo, capace di tamponare un contropiede in rapidità".