Nella formazione dell'Inter che stamattina affronta la sua seconda squadra ad Appiano Gentile non figura, neanche in panchina, Josep Martinez. Il portiere spagnolo è infatti out a causa di un mal di schiena che gli impedisce di essere a disposizione al 100%.

Assente anche Sebastiano Esposito, ma la motivazione è piuttosto scontata: l'attaccante è in procinto di trasferirsi al Cagliari.