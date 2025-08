L'amichevole di questa mattina tra Inter e Inter U23 sarà la prima con in campo Ange-Yoan Bonny, dato in ottima forma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Tuti gli altri acquisti dell'estate avevano invece già avuto modo di giocare già al Mondiale per club: Sucic, Luis Henrique e il rientrante Pio Esposito.

Non ci saranno Bisseck e Zielinski, che ieri hanno svolto personalizzato.