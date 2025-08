"L'Inter è sempre in attesa di capire quali saranno gli sviluppi della questione Lookman ma il mercato non è solo legato all'attaccante esterno". Parola di Niccolò Ceccarini che, nell'editoriale di oggi per Tuttomercatoweb.com, fa il punto di mercato del club di Viale della Liberazione: "Nei piani dei nerazzurri c'è anche la volontà di andare ad investire su un difensore. È chiaro che perché questo accada serve prima una cessione. Il candidato numero uno rimane Bisseck per il quale era arrivata un'offerta superiore ai 30 milioni di euro da parte del Crystal Palace. Il giocatore non ha voluto prenderla in considerazione e il discorso si è quindi arenato. Ciò non significa che magari qualcosa possa ancora accadere".

"L'Inter ha già individuato da tempo un paio di obiettivi - continua a proposito della difesa -. Il primo rimane Leoni. Il centrale del Parma è sicuramente uno dei migliori talenti in circolazione e non è un caso che il club gialloblu lo valuti 40 milioni di euro. Su queste basi non è per niente facile trattare ma magari Marotta e Ausilio potrebbero convincere il Parma ad accettare una contropartita tecnica gradita come Sebastiano Esposito. L'altra possibilità è rappresentata da De Winter. La società nerazzurra ci sta lavorando da tempo e poi con il Genoa in questi anni si è instaurato un ottimo rapporto. L'esplosione di Leoni e il forte interesse per lui ha un po rallentato i discorsi ma è un profilo su cui l'Inter è sempre stata presente".