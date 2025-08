Sebastiano Esposito sempre più indirizzato verso la Sardegna. L'attaccante dell'Inter, vicinissimo al Cagliari, potrebbe vedere novità importanti sul suo futuro già nelle prossime ore. Il classe 2002, per il quale il club sardo sta imbastendo un'operazione da 6-6,5 milioni, non ha preso parte all'amichevole di oggi dell'Inter di Chivu contro l'Under 23 di Vecchi e non si è allenato col resto dei compagni. Sky Sport parla difatti di allenamento in solitaria per l'ex Empoli.