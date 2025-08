Non è ancora chiaro se Christopher Nkunku giocherà la prossima stagione con il Chelsea, club a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2029. E' quanto si legge sul sito di RMC Sport, in un articolo in cui si precisa che la situazione relativa al futuro del nazionale francese potrebbe cambiare nei prossimi giorni. E' noto che l'Inter, che ora è completamente focalizzata sulla questione Ademola Lookman, lo ha messo nella shortlist delle alternative al nigeriano, nel caso in cui la trattativa in essere con l'Atalanta dovesse naufragare definitivamente.

Intanto, l'ex Lipsia non si allenerà in gruppo con i Blues domani a causa di un leggero problema muscolare.