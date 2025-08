Ademola Lookman sarà un nuovo giocatore dell'Inter. E' la convinzione espressa da Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Sembra di rivedere quello che è successo l’anno scorso con Koopmeiners, quando l’Atalanta non cedette e la Juve fu costretta ad accettare le condizioni. Sembra di rivedere lo stesso film", la premessa dell'agente. Prima di sbilanciarsi sull'epilogo della telenovela: "Se l’Inter non si avvicinerà ulteriormente alla cifra chiesta dalla Dea, l’operazione rimarrà in stand by. Ma credo che alla fine si chiuderà. In trentacinque anni di professione non ho mai visto che un affare non chiudersi per questo. Penso che Lookman arriverà all’Inter, sarebbe un valore aggiunto".