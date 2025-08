La questione Lookman non è ancora chiusa. I nerazzurri, secondo il Corriere della Sera, nutrono ancora speranze di prendere l'attaccante dopo l'ultimo no all'offerta dell'Inter ai Percassi da 45 milioni complessivi. Il giocatore si sta allenando sa solo per smaltire i suoi problemi fisici e la Dea si trova di fronte un caso spinoso da affrontare.

Come alternative c'è sempre il nome di Nkunku, 27 anni, ha impressionato al Lipsia ma non in Inghilterra. Arrivasse la fumata nera per Lookman, però, gli sforzi potrebbero anche essere dirottati su Leoni o su De Winter per la difesa.