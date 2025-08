Tuttosport indica una serie di nomi su cui sta ragionando l'Inter come alternative a Lookman. Tra queste ci sono nomi già noti da diverso tempo, come Openda del Lipsia e Nkunku del Chelsea, ma anche Ben Seghir dal Monaco (indicato dal quotidiano già nei giorni scorsi) e Adeyemi dal Borussia Dortmund.

Per finire con una soluzione dal campionato italiano, Raspadori, già accostato ai nerazzurri in passato per un possibile scambio con Frattesi, poi non concretizzato.