Dopo aver cambiato otto maglie in cinque anni, Sebastiano Esposito è pronto a legarsi a una nuova realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport. La nona tappa sarà Cagliari, ma mentre i sardi vorrebbero prenderlo in prestito, l'Inter vuole un addio a titolo definitivo, visto che il ragazzo è in scadenza nel 2026. La cifra richiesta si aggira sui 6 milioni di euro.

Esposito arriva da una stagione con dieci gol in trentasette presenze, ma otto di queste le ha segnate tra la quinta e la ventunesima, come evidenzia il quotidiano. Dopo la rete all'Inter del 19 gennaio si è bloccato e l'Empoli è precipitato.