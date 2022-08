Esordio in Premier League per Ivan Perisic, mandato in campo da Antonio Conte al 66' di Tottenham-Southampton sul punteggio di 4-1 per gli Spurs. Come da copione, l'ex Inter ha sostituito Sessegnon, autore della rete del pareggio dei londinesi, vittoriosi poi in rimonta grazie al poker completato dai gol di Dier, Kulusevski e da un autogol di Salisu.