Il mio compito è dare l'autostima alla squadra, i ragazzi devono essere più propositivi, avere più coraggio. Sono bravi, i miei sono i più bravi. Modulo? Non posso dirlo ora, se non facilito il lavoro a Vincenzo (Italiano, ndr). Il Bologna è una grande squadra, valida, che ha fatto la Champions League. Non penso sia molto preoccupato di noi, anche se ogni gara in Serie A non è facile". Così Cristian Chivu, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Parma.

Come è nata la trattativa?

"Sono stato sorpreso dalla chiamata di una società che ha avuto il coraggio di chiamarmi per un colloquio. Conosco bene la realtà di una società con un progetto importante a lungo termine, mi fa piacere esser stato contattato e scelto. I primi giorni sono impegnativi, sei in un frullatore continuo. Mille persone da conoscere e qualcosa che succede ogni minuto ma la priorità è la squadra, conoscere i giocatori anche a livello caratteriale e impostare la prossima partita".

Come ha passato i mesi senza panchina dopo l'esperienza all'Inter?

"Nel periodo post Primavera Inter ho dedicato molto tempo allo studio, ai viaggi... Ho guardo tante partite, poi ho ripreso l'attività con la UEFA per l'analisi tecnica delle gare, mi avrete visto in giro. E' sempre un lavoro bello, nel quale ti confronti con allenatori importanti. C'è la possibilità di vedere le nuove tendenze del calcio".