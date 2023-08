Prima del fischio d’inizio di Manchester United-Wolverhampton, gara d'esordio di André Onana in Premier League, titolare alla prima di campionato, l’ex portiere dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Sky, dove ha detto: "Sono entusiasta e molto contento di essere qui. Per noi è importante iniziare bene, ma sono fiducioso. Siamo un grande club e ora dobbiamo farlo vedere in campo".

Cosa ti piace di questa squadra, quali sono le qualità principali?

"Abbiamo grandi qualità e grandi giocatori, bravi nell’interdizione, nel possesso palla e nello sfruttare le occasioni. Sono calmo e fiducioso, so che se facciamo le cose per bene andrà tutto per il meglio".

Anche tu puoi essere molto importante per il possesso?

"Come ho sempre detto sono qui per aiutare la squadra, se c’è bisogno, in qualunque situazione i compagni possono passare da me: in palla lunga, corta.. Ma la cosa più importante sono l’approccio e la voglia di dare tutto perché siamo un grande club".