José Mourinho è stato squalificato dalla Federazione turca per quattro giornate dopo quanto accaduto nella recente sfida tra Galatasaray e Fenerbahce. Due giornate sono state decise per l'accusa di razzismo in merito alla frase del tecnico, che ha dichiarato come gli avversari in panchina saltassero "come scimmie". Frasi per cui sia Mourinho che il Fenerbahce hanno negato ci fosse qualsiasi intento razzista.

Le altre due giornate sono state appioppate al portoghese, si legge sull'edizione online del Corriere dello Sprot, per il comportamento col quarto uomo, che Mou avrebbe invitato a vedere come arbitrava Vincic, direttore di gara con cui l'ex allenatore interista si è anche complimentato a fine gara.