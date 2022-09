Ibrahima Mbaye ha voluto salutare il Bologna dopo la notizia della risoluzione del contratto con i felsinei, arrivata dopo sette anni di esperienza col club rossoblu che lo prelevò dall'Inter, dove aveva militato nel settore giovanile: “Che dire... Sapete che non sono di molte parole, per questa volta però mi sforzerò, perché ve lo meritate, ce lo meritiamo! Sono arrivato qui 7 anni fa, ero un ragazzino, appena maggiorenne. In poco tempo Bologna è diventata casa, con i suoi portici, le camminate la sera, la sua tranquillità e i fantastici colli. In un momento come questo, dove passano per la testa tanti ricordi, non posso dimenticare la promozione in serie A, l'oro nero di Bologna, la vittoria della Coppa d'Africa e tante altre gioie vissute insieme. Gli ultimi due anni non sono andati come avrei voluto... Ma guardando indietro posso solo che ringraziare voi tifosi, la città, il Bologna calcio, i miei compagni, la dirigenza e tutte quelle persone che ho avuto modo di conoscere in queste 8 fantastiche stagioni. Sono e sarò sempre fiero di essere bolognese”, le parole su Instagram del difensore senegalese.