Primo acquisto dell'estate del Celta Vigo, Ionut Radu ieri si è presentato così alla stampa: "Penso che una mia qualità sia la mentalità - ha spiegato l'ex portiere dell'Inter -. Nel corso della mia vita ho attraversato momenti difficili, questi mi hanno aiutato a crescere come persona e come atleta. Mi hanno reso più forte. È importante mantenere un equilibrio. Nella carriera di un calciatore, a volte le cose vanno bene, a volte no: serve equilibrio. Bisogna dare il massimo in campo e anche nella vita privata".

Pensi che sarai il portiere titolare?

"Non mi sono mai sentito un titolare in nessun posto, ho sempre cercato di dare il massimo. Abbiamo un bel gruppo di portieri, la concorrenza è importante, se sana".

L'allenatore chiede ai suoi portieri di costruire l'azione da dietro, cosa cambierà per te?

"Nel calcio di oggi, tutte le squadre chiedono questo ai loro portieri. Penso che non cambierà nulla per me".