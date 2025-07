L'Udinese riparte con grande fiducia assieme a Kosta Runjaic, tecnico tedesco confermato con un prolungamento di contratto fino al 2027. Nonostante le cessioni di Bijol e la possibile partenza di Lucca, l’allenatore non appare preoccupato: il club si sta già muovendo con decisione sul mercato. È arrivato a parametro zero Nicolò Bertola (ex Spezia e Under 21), mentre non è in discussione la permanenza di Solet. Per completare la difesa, l’obiettivo principale è Kialonda Gaspar del Lecce.

C'è però da risolvere il nodo legato al futuro di Alexis Sanchez: nonostante il contratto fino al 2026, il cileno potrebbe partire. Il Fenerbahçe è molto interessato e pronto a offrirgli un ingaggio da 4 milioni. Il giocatore avrà un confronto con Runjaic per chiarire le rispettive posizioni, dopo una stagione segnata da infortuni e scarso impiego.