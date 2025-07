Comincia ufficialmente oggi la terza esperienza in Serie A di Edin Dzeko. Come comunicato dalla Fiorentina, l'ex attaccante di Inter e Roma ha firmato un contratto con i gigliati fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al 30 giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni. Il bomber bosniaco, lo ricordiamo, aveva lasciato i nerazzurri nell'estate del 2023 per sposare la causa del Fenerbahçe in Turchia.