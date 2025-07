Sarà con la Fiorentina la terza esperienza italiana di Edin Dzeko, tornato in Serie A dopo le avventure con Roma e Inter. Il bosniaco ha espresso le sue sensazioni ai microfoni del club viola dopo l'ufficialità dell'accordo: "Sono molto felice di essere tornato in Italia, in questo club - le parole del Cigno di Sarajevo -. Vedendo questo bellissimo centro sportivo sono ancora più felice della mia scelta. Le prime sensazioni sono bellissime, un centro sportivo dove voglio stare tutti i giorni, anche al di là delle cose che ci saranno da fare con la squadra: è veramente bellissimo e non vedo l'ora di iniziare, sono davvero carico per questa stagione".