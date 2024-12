Conosciuto per la sua proverbiale velocità, oggi Obafemi Martins rivendica questa qualità autoproclamandosi più rapido dei velocisti che hanno calcato i campi di calcio negli ultimi anni. Dopo aver dichiarato di essere più rapido, tra gli altri, di Henry, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Salah, Sané e Bale, l'ex interista ha puntualizzato: "Nessun giocatore è più veloce di me, vi siete dimenticati di me? Andate all'Inter e chiedete di me", le parole del nigeriano a ESPN UK.