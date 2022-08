Jesse Marsch, allenatore del Leeds, conferma che il suo club ha un forte interesse per Wilfried Gnonto, attaccante di scuola Inter in forza allo Zurigo. Intervistato per i canali uffiicali dei Whites, Marsch ha spiegato: "Lo conosciamo. Abbiamo una grande considerazione di lui, è un giovane giocatore di talento. Siamo molto attivi nel perseguire le nostre cose e abbiamo alcune strategie. Abbiamo ancora tempo. Ci saranno dei movimenti".