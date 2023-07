Marco Fossati, centrocampista con un passato nelle giovanili dell'Inter, parla a nicoloschira.com della sua esperienza in nerazzurro e di due persone in particolare: Mario Balotelli e Piero Ausilio. "Al Monza ci siamo solo sfiorati, lui è arrivato e poco dopo sono andato via - dice di 'SuperMario' -. All'Inter, dov'ero in Primavera e lui svettava in prima squadra, era incredibile.

Mai visto un giocatore così forte. Ausilio? In quegli anni ebbi modo di conoscerlo dal punto di vista lavorativo, io e mio padre ci siamo subito detti che sarebbe diventato un fenomeno nel suo lavoro. Si capiva dove sarebbe arrivato, da come trattava e si siedeva al tavolo anche coi giovani come me, ed ora è uno dei migliori dirigenti in assoluto".