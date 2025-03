Emil Audero ha prestato giuramento presso l'Ambasciata dell'Indonesia a Roma e da oggi è a tutti gli effetti un cittadino indonesiano. L'ex portiere nerazzurro, oggi in forza al Palermo in Serie B, ha partecipato alla cerimonia in compagnia di Joey Pelupessy e Dean James, giocatori rispettivamente del Lommel e del Go Ahead Eagles, anche loro ora in possesso della cittadinanza e in grado di rispondere alle convocazioni della Nazionale asiatica.

La notizia è commentata con soddisfazione anche dal Presidente della Federcalcio indonesiana, l'ex patron dell'Inter Erick Thohir: "La presenza di Joey, Dean ed Emil darà sicuramente più forza alla nazionale indonesiana quando incontrerà più avanti Australia e Bahrein. Ringrazio il Presidente della Camera dei rappresentanti indonesiana, tutti i membri della Camera dei rappresentanti, nonché i ministeri della gioventù e dello sport, della giustizia e a tutte le parti che hanno aiutato e sostenuto l'accelerazione del giuramento di questi tre giocatori per la squadra nazionale indonesiana".