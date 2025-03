Juan Sebastian Veron fa cifra tonda e festeggia i 50 anni nel giorno del 117° compleanno dell'Inter. Il club nerazzurro non dimentica l'argentino e lo festeggia con un lungo comunicato: "Talento, visione di gioco e una classe sopraffina: Juan Sebastian Veron è stato l’emblema di un calcio autentico e passionale. Oggi, 9 marzo, in un giorno che profuma di storia interista, la Brujita spegne 50 candeline, un traguardo importante per un campione che ha lasciato un segno indelebile nei cuori nerazzurri"m si legge..

L'Inter ripercorre poi la parentesi nerazzurra dell'argentino: "Arrivato all’Inter nell’estate del 2004, Veron ha illuminato il centrocampo con la sua eleganza e il suo carisma. In due stagioni con la maglia nerazzurra, ha collezionato 74 presenze e 4 reti, ma è con la sua leadership e la sua qualità tecnica che ha scritto pagine indelebili. Come il gol segnato il 20 agosto 2005 allo stadio "Delle Alpi", un destro perfetto che ha regalato all’Inter la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Non solo magia in campo, ma anche un contributo determinante nei successi di quegli anni: con l’Inter, Veron ha conquistato 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, aiutando a costruire le fondamenta di una squadra destinata a dominare in Italia e in Europa. Buon compleanno a Juan Sebastian da parte dell'Inter e di tutti i tifosi nerazzurri! Tanti auguri!".