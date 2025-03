"Classe cristallina, talento e colpi da campione: nel giorno del 117° Compleanno dell'Inter anche Youri Djorkaeff festeggia 57 anni". Comincia così il comunicato dedicato dal club nerazzurro all'ex centrocampista francese che spegne oggi 57 candeline.

"Nato a Lione il 9 marzo 1968, Youri è arrivato all'Inter nel 1996 - ricorda il Biscione -: in nerazzurro ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi, lasciati senza parole in diverse occasioni con gol straordinari e giocate meravigliose, come la storica rovesciata contro la Roma, diventata immagine copertina della tessera di abbonamento della stagione 1997/1998. Djorkaeff ha vissuto tre stagioni con la maglia dell'Inter, creando un legame speciale con il Club e i suoi tifosi: in totale il francese ha collezionato 127 presenze e 39 gol, vincendo la Coppa UEFA nel 1997/98. In questo giorno speciale, condiviso con la sua Inter, Youri riceve i migliori auguri da tutta la famiglia nerazzurra".