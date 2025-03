Una quindicina di anni fa erano in campo con la maglia dell'Inter, ancora non del tutto consapevoli della storia che avrebbero scritto qualche settimana dopo. Oggi, ricoprendo entrambi un ruolo istituzionale in Africa, si sono ritrovati e abbracciati, ricordando i vecchi tempi.

Il vicepresidente dell'FKF McDonald Mariga ha incontrato il presidente della FA Camerun Samuel Eto'o in Egitto, precisamente al Cairo, per la 14esima Assemblea generale straordinaria della CAF, che si terrà domani presso il Marriott Mena House. Un momento di amarcord che testimonia come sia passato ormai tanto tempo da quel 2010 indimenticabile.