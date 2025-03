Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico patron della INEOS diventato lo scorso anno co-proprietario del Manchester United, non nasconde la sua delusione per i risultati dei Red Devils, al momento più vicini alla zona retrocessione che alla zona Europa in Premier League. Ai microfoni della BBC, Ratcliffe si scaglia in particolare contro alcuni giocatori della rosa di Ruben Amorim facendo nomi e cognomi: Rasmus Hojlund, Andre Onana, Casemiro, Jadon Sancho e Antony, accusati tra le altre cose di essere strapagati.

Ratcliffe esprime così la sua rabbia nei confronti dei sopracitati elementi: "Abbiamo preso questi cinque giocatori. Tutti arrivi del passato, che ci piaccia o no queste cose le abbiamo ereditate e dobbiamo sistemarle. Alcuni non sono abbastanza bravi e altri probabilmente sono pagati troppo, ma plasmare la squadra di cui siamo pienamente responsabili e di cui dobbiamo rendere conto è un lavoro che ci richiederà del tempo. Abbiamo questo periodo di trasformazione in cui dobbiamo andare dal passato al futuro. Ci sono alcuni grandi giocatori nella squadra, come sappiamo, il capitano è un calciatore favoloso. Abbiamo sicuramente bisogno di Bruno Fernandes, è un calciatore fantastico".