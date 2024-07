Oggi è il giorno del compleanno di Maicon che spegne 43 candeline.

L'Inter fa gli auguri all'ex terzino brasiliano: "Una vera e propria forza della natura, il brasiliano ha rivoluzionato il ruolo di terzino destro, insuperabile in fase difensiva e attaccante aggiunto nella manovra offensiva. Forza fisica, tecnica e fantasia sono solo alcune delle caratteristiche di Maicon, che con la maglia dell'Inter ha collezionato 248 presenze, 20 gol e una linga lista di trofei: 4 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Entrato nella Hall of Fame dell'Inter nell'edizione 2022, oggi il Colosso compie 43 anni: tanti auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".