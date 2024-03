Dopo l'amichevole di ieri pareggiata dal Belgio 2-2 in casa dell'Inghilterra, Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk. "Sembra che quando torni in Inghilterra tu voglia impressionare tutti...", afferma l'intervistatore in riferimento all'assist (di pregevolissima fattura) scodellato per il secondo gol di Tielemans. "Non lo so, devi chiederlo al Chelsea", ha risposto l'attaccante sorridendo.

L'assistenza di Lukaku ricorda molto quello scodellato nel 2019 a Lautaro Martinez durante Slavia-Praga-Inter 1-3 in Champions League.