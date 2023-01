Svincolato dalla scorsa estate dopo le ultime esperienze in Corea del Sud e in Grecia con la maglia dell'OFI Creta, Luc Castaignos, attaccante olandese con una breve e non indimenticabile esperienza nell'Inter nella stagione 2011-2012, potrebbe ripartire dalla seconda divisione tedesca: il giocatore si sta infatti allenando da qualche giorno con il Magdeburgo, club di punta all'epoca della Germania Est, giocando anche 53 minuti nell'amichevole disputata venerdì contro gli ungheresi del Kecskemeti.