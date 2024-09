Wim Jonk è il nuovo vice allenatore della nazionale olandese di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. L'ex Inter, Ajax e PSV riempie il posto lasciato vacante da Sipke Hulshoff e affiancherà il ct Ronald Koeman sulla panchina degli Oranje fino ai Mondiali del 2026 compresi. La nuova avventura comincerà la prossima settimana a Zeist: "Da ex nazionale, ricordo ancora quanto sia speciale indossare la maglia della nazionale olandese e questo rende speciale questo passo - le parole dell'ex nerazzurro ai canali ufficiali della KNVB -. Dal momento in cui me lo hanno chiesto, in realtà, sono diventato sempre più entusiasta. Vorrei contribuire a dare ulteriore forma al processo di crescita degli Oranje nel prossimo periodo. Con questo staff e le potenzialità del gruppo di gioco credo in una buona e proficua collaborazione".

Soddisfatto anche il ct Koeman: "Con la sua esperienza è un’ottima aggiunta al nostro staff tecnico. Lo conosco come un buon allenatore con una visione fresca e unica del calcio. Con l’arrivo di Wim il nostro staff tecnico è al completo per i prossimi due anni, nei quali vogliamo fare bene in Nations League e poi lavorare in vista del Mondiale 2026".