L'avventura al Sion di Mario Balotelli stenta a decollare, anzi in questo momento il rapporto con la tifoseria vive un netto momento di involuzione. Dopo la sconfitta subita ieri in casa contro il San Gallo, infatti, alcuni tifosi hanno bruciato la maglia dell'attaccante, tra i più deludenti in campo visto anche il suo valore. Fin qui la sua avventura in terra elvetica sta viaggiando sotto la sufficienza: il Sion è penultimo in classifica e Balotelli ha realizzato fino a questo momento cinque reti, di cui tre su calcio di rigore. "Suda la maglia e poi esci", il coro di alcuni tifosi al momento della sostituzione di Super Mario al 70' di Sion-San Gallo 0-4. E la rabbia dei tifosi è aumentata quando dopo il fischio finale, come ripreso dalle telecamere di 'Blue Sports', è stata bruciata una maglietta di Mario Balotelli appesa alla recinzione.