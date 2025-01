Niente Napoli per Milan Skriniar che dopo l'addio all'Inter che tanto ha fatto infuriare i tifosi del Biscione per trasferirsi al PSG è desideroso di tornare in Italia. Entrato nel mirino del club partenopeo, dove ritroverebbe l'ex allenatore Antonio Conte, il difensore slovacco sembrerebbe allontanarsi dal club del capoluogo campano, al quale è stato proposto dal PSG come contropartita per arrivare a Kvaratskhelia, entrato fortemente nella lista dei desideri dei parigini, ricevendo però un rifiuto da parte del Napoli.

Secondo Fabrizio Romano lo scoglio sono i 12 milioni d'ingaggio percepiti dal calciatore sotto l'ombra della Torre Eiffel, cifra parecchio proibitiva per le casse del club di De Laurentiis che sembra dunque defilarsi dalla corsa all'ex nerazzurro. Sempre più ai margini del progetto di Luis Enrique, Skrinka quasi certamente lascerà i francesi, se non a gennaio, a fine stagione: resta da capire dove andrà e se tornerà o meno in Serie A, oppure cederà alle avance di Galatasaray o Aston Villa.