L'ex calciatore Davide Lanzafame ha concesso un’intervista ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it, in cui sono stati affrontati diversi temi calcistici: dal mercato in entrata della Juventus, passando per l'arrivo a Parma del giovane allenatore Carlos Cuesta alle ambizioni di Palermo e Bari in Serie B. Di seguito la sua opinione sui club che nell’imminente nuova stagione lotteranno per il tricolore.



Chi è la favorita per la vittoria del prossimo scudetto?

"Negli ultimi anni quando si parla di scudetto la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Ricordo che quattro anni fa, ad esempio, lo vinse il Milan, che sulla carta era nettamente inferiore all'Inter. Chiaro che in questo momento, anche se si prende in considerazione quanto fatto vedere nella scorsa stagione, Napoli e Inter sono le più attrezzate per la vittoria del campionato. Tuttavia, penso che sia da monitorare anche la Roma di Gasperini e il Milan di Max Allegri, facilitato dall'assenza in Europa e che sicuramente potrà concentrare tutte le sue energie sul campionato".