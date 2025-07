Dopo 6 mesi di prestito al Fenerbahçe, Milan Skriniar è pronto a tornare a Istanbul a titolo definitivo. Lo slovacco, rientrato al PSG ma costretto ad allenarsi con la squadra riaserve, attende il via libera del suo club per rifare i bagagli e riprendere il discorso con la squadra allenata da José Mourinho, che secondo L'Equipe verserà nelle casse francesi 10 milioni di euro per acquistarne il cartellino.

Sta per concludersi così definitivamente l'esperienza al PSG di Skriniar, che nell'estate 2023 aveva lasciato l'Inter a parametro zero affascinato dalle sirene provenienti dalla Tour Eiffel, salvo poi ritrovarsi rapidamente nella lista degli indesiderati di Luis Enrique.