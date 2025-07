In questi giorni, Milan Skriniar sta vivendo in una specie di limbo, nell'attesa di capire se Paris Saint-Germain e Fenerbahçe riusciranno finalmente a definire l'accordo per il suo trasferimento in Turchia a titolo definitivo nella squadra per cui ha già giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Stando all'Équipe, le parti sarebbero vicine a un'intesa sui 10 milioni di euro, tanto che il PSG fa filtrare che potrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana.

Intanto, come racconta il quotidiano transalpino sulla sua edizione online, l'ex difensore dell'Inter si allena con la squadra Under 21 dei parigini raggiungendo il centro sportivo in taxi dal suo hotel, dove alloggia temporaneamente nella speranza che l'affare si concretizzi in breve tempo.