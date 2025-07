Intervenuto in zona mista all'evento relativo ai direttori sportivi, Piero Ausilio ha parlato della situazione relativa ai possibili partenti, tra i quali figura Asllani: "Gli abbiamo comunicato che per noi è giusto che vada". Ha rimarcato poi, come detto a Sky: "Con Calhanoglu non c’è alcun problema, abbiamo avuto un confronto con il Galatasaray e ci siamo resi conto subito che non poteva esserci nulla. Tentativo spregiudicato".

Su Lookman, Ausilio ha detto: "Lookman ci piace, abbiamo presentato la nostra offerta e abbiamo un ottimo rapporto con l’Atalanta ma non faremo trattative infinite. Leoni? E' un grande talento, non c’è solo l’Inter su di lui. Noi stiamo lavorando per migliorare altri reparti, in difesa siamo tanti. Più avanti vedremo".