A distanza di oltre cinque anni dall'addio all'Inter, l'ormai lontano ex capitano dell'Inter Mauro Icardi e consorte, la stessa Wanda Nara che all'epoca della separazione dal club nerazzurro fu in qualche modo causa e mezzo attraverso il quale si potè compiere il divorzio tra le parti (all'epoca Wanda era l'agente dell'argentino), continuano a far parlare di sé. Da quel settembre 2019, quando Icardi prese l'aereo che lo portò a Parigi, si sono susseguite più querelle che hanno riguardato la coppia, ma questa volta la separazione tra i due sembra definitiva.

La show girl argentina avrebbe denunciato l'attaccante del Galatasaray, fresco di un brutto infortunio al ginocchio, per appropriazione indebita dell'appartamento di proprietà comune, impedendo all'ex moglie di accedervi, e per la presunta sottrazione di 70mila dollari da parte del calciatore, una mossa che non ha lasciato silente Mauro che ha deciso di vuotare il sacco ai microfoni di Socios Delspect: "È tutta un'esagerazione di Wanda. Non ho usato alcun tipo di violenza. Quella è casa mia e ho i miei diritti. Lei riporta tutto ai media e distorce tutto a suo favore per i suoi interessi personali. Mi ha smascherato davanti a tutti come un idiota quando ha mostrato il mio messaggio, anche questa è violenza psicologica".