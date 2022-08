Ennesimo messaggio nostalgico lanciato da Mauro Icardi attraverso i social. L'attaccante argentino, sempre in rotta con il PSG e spesso in visita a Milano, ha pubblicato una foto su Instagram con vista dall'alto su San Siro. Località "Home Sweet Home" ("Casa dolce casa"), con la scritta "Memories are forever", in italiano "I ricordi sono per sempre", ovviamente quelli legati ai colori nerazzurri.