L'Aston Villa bussa alla porta del Galatasaray per l'ex nerazzurro Nicolò Zaniolo. Il jolly offensivo, come riporta Sky Sport, è un'idea del DS Monchi, lo stesso che lo aveva portato a Roma nell'ambito dell'operazione Nainggolan con l'Inter. Operazione possibile ma non semplicissima visto che il club di Birmingham non ha in cassa le finanze per presentare un'offerta a titolo definitivo e perciò dovrà contrarre per un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Sullo sfondo ci sarebbero anche i russi dello Zenit, disponibili a pagare la clausola di 35 milioni e offrire un contratto da 9 milioni annui al classe '99.