"L’opzione di rinnovo unilaterale è in favore del Napoli, ma il club lo farà consensualmente con Spalletti, che vedrà anche lievitare lo stipendio - si legge -. Oggi è di 2,5 milioni e circa un milione di bonus, perciò fra premi scudetto e quelli legati ai vari passaggi dei turni in Champions l’allenatore andrà a guadagnare ben più di 3 milioni. Il desiderio del Napoli è di continuare il progetto almeno fino al 2025, magari con la formula 2024 più uno, oppure 2025 più uno, sempre con la clausola unilaterale a favore della società. Tutto questo perché Spalletti ha sempre detto di preferire di ragionare anno per anno".