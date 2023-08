Il Chelsea ha aperto all’ipotesi di poter mandare Romelu Lukaku in prestito alla Roma. La Gazzetta dello Sport aggiorna così sul possibile sbarco dell'ex Inter nella Capitale, spiegando che negli ultimi giorni è sceso direttamente in campo Dan Friedkin, il proprietario del club giallorosso che sta intavolando la trattativa con Todd Boehly, numero uno dei Blues.

"I due stanno mettendo in piedi una trattativa che prevede il prestito con diritto di riscatto di Lukaku - si legge sulla rosea -. Pagato 115 milioni nel 2021, al 30 giugno scorso Lukaku pesava sul bilancio del Chelsea per 69 milioni, dopo due anni di ammortamento. Prenderlo tra dodici mesi vorrebbe quindi dire dover investire una cifra intorno ai 46 milioni, sempre che i Blues non vogliano fare una minusvalenza. In più c’è il peso dell’ingaggio del giocatore, che si aggira attorno ai 12 milioni a stagione e che, nel caso in cui Lukaku alla fine dovesse davvero sbarcare alla Roma, prevede nell’accordo tra i due club anche la partecipazione del Chelsea ad una parte dell’ingaggio".