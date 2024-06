Domani Vincenzo Italiano sarà a Bologna e verrà presentato alla stampa, poi entrerà nel vivo il mercato post-Motta.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i rossoblu, tra gli altri, avrebbero messo nel mirino Cesare Casadei, ex Primavera nerazzurro. Il centrocampista, classe 2002, è stato acquistato dal Chelsea due estati fa e Il Bologna lo osserva da mesi, valuando un'operazione simile a quella che ha portato in rossoblu Fabbian, col quale Cesare è legato da un'amicizia fraterna.