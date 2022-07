Che Antonio Conte sia un tecnico duro, che pretende sempre il massimo dai suoi giocatori, è noto. Ma la preparazione che l'ex tecnico dell'Inter, insieme al preparatore Gian Piero Ventrone, soprannominato "The Marine" per i suoi metodi, sta tenendo in questi giorni nel ritiro di Seul con il suo Tottenham è stata definita addirittura "brutale" dai tabloid inglesi. Kane si è accasciato per vomitare, Son è quasi svenuto restando a terra per alcuni minuti, complice anche il grande caldo e l'umitià che si trova in questo momento in Corea del Sud. L'ha scampata l'ex interista Ivan Perisic che per un problema fisico ha lasciato anticipatamente l'allenamento.