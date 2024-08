Alta tensione in casa Hajduk. Come riferito ieri, Gennaro Gattuso ha estromesso Ivan Perisic dalla squadra per motivi disciplinari. Puntuale, su Instagram, è arrivata la risposta dell'ex interista al tecnico del club di Spalato nel giorno del match in trasferta con la Lokomotiva Zagreb: "Quella di oggi è una partita importante e non voglio assolutamente disturbare l'ambiente, lasciando tranquilli i miei compagni e il club. Nessuna intenzione di attirare su di me l'attenzione - ha scritto Perisic sul suo profilo IG -. Buona fortuna a tutta la squadra. In seguito ci sarà tempo di parlare di quello che è successo".