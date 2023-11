Sedici presenze su diciassette con la maglia del Foggia per Jacopo Martini, centrocampista classe 2004 in prestito dall’Inter. "Sono sempre partito titolare, tranne che con Picerno e Benevento, ma è merito dei compagni che mi stanno dando una grande mano durante gli allenamenti. Do il 110% sempre e sono concentrato per dare il massimo" ha detto l'ex nerazzurro durante la trasmissione Za Fò.

Sul percorso fatto in nerazzurro:

"Nelle giovanili dell’Inter ho giocato con il figlio di Stankovic e altri ragazzi del 2005. Con la prima squadra mi sono allenato un paio di volte e ho capito come il mondo dei grandi fosse completamente diverso, con molta tecnica e tattica. Ho parlato con molti giocatori e mi sono ispirato molto a Barella, essendo anche io un centrocampista. Sono partito da mediano nel settore giovanile, ma mi sento una mezzala. Ho molta corsa".