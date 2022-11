"Ha ricevuto applausi, sempre. Alla sua prima gara in nerazzurro e all'addio. Luis Figo nelle sue quattro stagioni in nerazzurro ha dimostrato a pieno tutte le sue caratteristiche sopraffine: tecnica superiore, intelligenza tattica e talento puro". Inizia con queste parole il comunicato scritto dell'Inter per augurare un buon compleanno al fuoriclasse portoghese, che spegne oggi 50 candeline: "Con il 7 alle spalle ha collezionato 140 presenze e 11 reti, fornendo un contributo fondamentale per la conquista di 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane. La sua ultima gara è stata un tripudio: lo stadio ai suoi piedi per un saluto pieno di passione e gratitudine. Tantissimi auguri a Luis Figo, che compie oggi 50 anni!".