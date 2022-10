Momento particolarmente brillante per la Feralpi Salò, seconda nel girone A di Serie C ad un solo punto dalla capolista Lecco. Merito anche del lavoro del tecnico Stefano Vecchi, ex mister della Primavera dell'Inter, blindato fino al 2024 ed elogiato dal presidente del club gardesano Andrea Ferretti in un'intervista a News.Superscommesse: "Il prolungamento di Vecchi è stato un atto dovuto per lo splendido lavoro fatto nella passata stagione. Per il progetto che abbiamo in mente il mister è sicuramente un valore aggiunto. Per la categoria è un allenatore che può fare la differenza. Si tratta di un tecnico meticoloso che ha portato a Salò una mentalità vincente, fondata sulla cultura del lavoro. I risultati sono arrivati soprattutto grazie a queste sue caratteristiche. In una piazza come la nostra, senza una grande tifoseria alle spalle, la difficoltà è sempre quella di tenere alta la tensione e la concentrazione della squadra e in questo Vecchi è molto bravo. Dopo l’ottimo campionato della passata stagione, in estate ha avuto molte richieste, si è fatto avanti soprattutto un club di Serie B. Per fortuna è rimasto a Salò e ce lo teniamo ben stretto".