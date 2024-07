Nella giornata di ieri, la Giuria Disciplinare della Confederazione di Calcio Africano si è riunita e si è pronunciata sul caso riguardante il Presidente della Federcalcio Camerunese ("FECAFOOT"), Samuel Eto'o, accusato di aver manipolato partite di calcio e di aver violato i principi di etica e integrità.

Ebbene, la giuria disciplinare ha ritenuto che allo stato attuale "non esistessero prove sufficienti per ritenere Samuel Eto'o Fils e Valentin Nkwain colpevoli di manipolazione della partita. Tuttavia, la giuria disciplinare ha ritenuto che il signor Eto'o abbia gravemente violato i principi di etica, integrità e sportività previsti dall'articolo 2 paragrafo 3 degli Statuti CAF firmando un contratto di ambasciatore del marchio con la società 1XBET in cambio di una remunerazione e di conseguenza ha multato il signor Eto'o per un importo di 200.000 dollari", si legge nella nota della CAF.