Dopo le parole di Ruben Amorim, subito dopo la partita tra Tottenham e Manchester United, che ha spiegato i motivi dell'assenza di Christian Eriksen con parole che avevano preoccupato i tifosi dello United e non solo. "Chris ha un problema cardiaco e dobbiamo stare estremamente attenti. Non è un problema direttamente cardiaco, ma della frequenza cardiaca, che deve essere monitorata" (LEGGI QUI), aveva detto il tecnico dei Red Devils sull'ex Inter, che vista la grande preoccupazione dei tifosi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute.

"Guardando avanti. Voglio ringraziare tutti per i bei messaggi ricevuti dopo aver saltato la partita contro gli Spurs. Ho preso un virus come molti di voi in questo periodo dell'anno. Nulla di serio e presto tornerò ad allenarmi" ha scritto il centrocampista danese su Instagram. Parole che scacciano i timori di una possibile complicazione cardiaca, tranquillizzando i tifosi dello United e anche gli interisti che da lontano nutrono ancora grande affetto per l'ex 24 dell'Inter.